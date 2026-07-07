Небоскреб в Манхэттене эвакуировали из-за угрозы обрушения: одна из балок уже обвалилась

В американском Манхэттене эвакуировали аварийный небоскреб. Здание находится в центре города. К вечеру 7 июля внутри небоскреба обвалилась массивная балка, пишет РИА Новости.
Сообщается, что последствия ЧП можно увидеть на одном из верхних этажей здания. В небоскребе ранее проводили строительные работы. Однако несколько этажей в процессе уже разрушились.
Сейчас массивная балка стоит под углом среди других поврежденных конструкций здания. Существует угроза обрушения.
В США ранее сообщили об инциденте на День независимости. Как пишет New York Post, к этой дате приурочили торжественный прыжок парашютиста с государственным флагом. Всё пошло не по плану. Мужчина эпично упал на землю при приземлении. Он чудом остался цел. Парашютист совершил жесткую посадку рядом с толпой зрителей в Северной Калифорнии.