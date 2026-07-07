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Небоскреб в Манхэттене эвакуировали из-за угрозы обрушения: одна из балок уже обвалилась

В аварийном небоскрёбе в США обвалилась массивная балка.

Источник: Комсомольская правда

В американском Манхэттене эвакуировали аварийный небоскреб. Здание находится в центре города. К вечеру 7 июля внутри небоскреба обвалилась массивная балка, пишет РИА Новости.

Сообщается, что последствия ЧП можно увидеть на одном из верхних этажей здания. В небоскребе ранее проводили строительные работы. Однако несколько этажей в процессе уже разрушились.

Сейчас массивная балка стоит под углом среди других поврежденных конструкций здания. Существует угроза обрушения.

В США ранее сообщили об инциденте на День независимости. Как пишет New York Post, к этой дате приурочили торжественный прыжок парашютиста с государственным флагом. Всё пошло не по плану. Мужчина эпично упал на землю при приземлении. Он чудом остался цел. Парашютист совершил жесткую посадку рядом с толпой зрителей в Северной Калифорнии.

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