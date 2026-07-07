Небоскреб в Манхэттене эвакуировали из-за угрозы обрушения: одна из балок уже обвалилась

В США ранее сообщили об инциденте на День независимости. Как пишет New York Post, к этой дате приурочили торжественный прыжок парашютиста с государственным флагом. Всё пошло не по плану. Мужчина эпично упал на землю при приземлении. Он чудом остался цел. Парашютист совершил жесткую посадку рядом с толпой зрителей в Северной Калифорнии.