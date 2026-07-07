Губернатор Ростовской области провел интерактивный прием граждан

Житель села Алексеево-Лозовского Чертковского района попросил о капремонте дороги. Проезжая часть страдает от фур, которые едут через село после открытия пункта взимания платы на М-4 «Дон». В этом случае на обновление дороги выделили около 26 млн рублей. Завершить работы должны до середины ноября 2026 года. Губернатор поручил предусмотреть ремонт примыкающего к улице участка дороги в следующем году.