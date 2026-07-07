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Россиян предупредили о рисках задержания в Болгарии: в чем причина

Посол Митрофанова предупредила россиян о рисках задержания в Болгарии.

Источник: Комсомольская правда

Риск задержания россиян в Софии по запросам США по-прежнему остается высоким. Об этом РИА Новости заявила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

Дипломат напомнила, что весной МИД России включил Болгарию в список стран с повышенным риском задержания российских граждан по запросам американских властей.

«Все рекомендации нашего внешнеполитического ведомства относительно рисков посещения Болгарии для гражданами нашей страны остаются актуальными», — подчеркнула посол.

Митрофанова добавила, что София внесена в список после экстрадиции в США двух россиян, арестованных в Болгарии в марте.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала сограждан внимательно и осторожно планировать поездки в Таиланд. По ее словам, причиной тому стали высокие риски задержания российских граждан по запросу США.

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