Россиян предупредили о рисках задержания в Болгарии: в чем причина

Дипломат напомнила, что весной МИД России включил Болгарию в список стран с повышенным риском задержания российских граждан по запросам американских властей.
«Все рекомендации нашего внешнеполитического ведомства относительно рисков посещения Болгарии для гражданами нашей страны остаются актуальными», — подчеркнула посол.
Митрофанова добавила, что София внесена в список после экстрадиции в США двух россиян, арестованных в Болгарии в марте.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала сограждан внимательно и осторожно планировать поездки в Таиланд. По ее словам, причиной тому стали высокие риски задержания российских граждан по запросу США.
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