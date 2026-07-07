В Калининградском зоопарке умерла самка бегемота Миля

6 июля в зоопарке Калининграда умерла самка бегемота Миля. Об этом сообщили в соцсетях зоосада.
«К сожалению, чуда не случилось, — говорится в сообщении. — Первичный диагноз — инородное тело в кишечнике — не подтвердился. Причиной смерти Мили стала патология печени и печёночная недостаточность. Кроме того, были обнаружены серьёзные патологические изменения в поджелудочной железе и лёгких».
В зоопарке пояснили, что состояние Мили было хроническим: «Заболевание не возникло внезапно две недели назад, а нарастало в течение длительного времени, но протекало бессимптомно, скрыто, и проявилось только в терминальной стадии, когда спасти Милю уже было невозможно».
Более точные заключения будут сделаны по результатам анализов.