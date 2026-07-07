Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградском зоопарке умерла самка бегемота Миля

6 июля в зоопарке Калининграда умерла самка бегемота Миля. Об этом сообщили в соцсетях зоосада."К сожалению, чуда не случилось, — говорится в сообщении. — Первичный диагноз — инородное тело в кишечнике — не подтвердился. Причиной смерти Мили стала патология печени и печёночная недостаточность. Кроме того, были обнаружены…

Источник: Янтарный край

6 июля в зоопарке Калининграда умерла самка бегемота Миля. Об этом сообщили в соцсетях зоосада.

«К сожалению, чуда не случилось, — говорится в сообщении. — Первичный диагноз — инородное тело в кишечнике — не подтвердился. Причиной смерти Мили стала патология печени и печёночная недостаточность. Кроме того, были обнаружены серьёзные патологические изменения в поджелудочной железе и лёгких».

В зоопарке пояснили, что состояние Мили было хроническим: «Заболевание не возникло внезапно две недели назад, а нарастало в течение длительного времени, но протекало бессимптомно, скрыто, и проявилось только в терминальной стадии, когда спасти Милю уже было невозможно».

Более точные заключения будут сделаны по результатам анализов.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше