В Калининградском зоопарке умерла самка бегемота Миля

В зоопарке пояснили, что состояние Мили было хроническим: «Заболевание не возникло внезапно две недели назад, а нарастало в течение длительного времени, но протекало бессимптомно, скрыто, и проявилось только в терминальной стадии, когда спасти Милю уже было невозможно».