Средний уровень тестостерона у мужчин за последние 50 лет снизился вдвое

Уровень тестостерона у мужчин за последние полвека снизился более чем наполовину — к такому выводу пришли учёные после анализа данных почти 120 тысяч человек. Исследователи предупреждают о возможном кризисе мужского репродуктивного здоровья и связывают тенденцию не только с образом жизни, но и с изменениями окружающей среды.