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ФИФА обсудит допуск российских сборных и клубов после рекомендаций МОК

Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит вопрос допуска российских клубов и сборных на турниры после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии санкций со спортсменов из РФ. Об этом во вторник, 7 июля, сообщил журналист телеканала Sky News Роб Харрис в социальной сети X.

Международная федерация футбола (ФИФА) рассмотрит вопрос допуска российских клубов и сборных на турниры после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии санкций со спортсменов из РФ. Об этом во вторник, 7 июля, сообщил журналист телеканала Sky News Роб Харрис в социальной сети X.

Ранее МОК решил восстановить членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять ограничения с российских спортсменов.

— ФИФА была проинформирована о решении МОК. Организация проанализирует его, прежде чем принимать решение о дальнейших шагах в координации с соответствующими заинтересованными сторонами, — привел заявление ФИФА журналист.

Российские клубы и сборные были отстранены от турниров ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с 2022 года из-за конфликта на Украине.

В тот же день министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что решение МОК о восстановлении в правах Олимпийского комитета России стало зеленым светом для международных федераций по восстановлению в правах всех атлетов страны.