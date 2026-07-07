Депутат Журова: после допуска МОК задача атлетов получить максимум квот

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на решение Международного олимпийского комитета о допуске россиян.
Она отметила, что главная задача для наших атлетов в настоящий момент — это проходить отборы и завоевывать максимум квот для выступления на Играх, чтобы попасть на зимние соревнования.
При этом депутат отметила, что критически важно получить максимальное количество квот.
— Но если выступления будут без ограничений, с флагом и гимном, то теперь международные федерации должны как-то на это отреагировать. Мне очень интересно наблюдать за этим процессом, — сказала life.ru Светлана Журова.
Парламентарий подчеркнула, что российские спортсмены были допущены рядом спортивных организаций, но были и те, кто до сих пор выступает категорически против. Так что пока рано говорить, что борьба кончена, многие федерации будут «держать оборону до последнего».
В свою очередь, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов отметил, что решение МОК можно считать хорошим сигналом и оптимистической нотой. Это значит, что российские спортсмены смогут рассчитывать на позитивные шаги в будущем.
— Это действительно хорошая новость для наших спортсменов, которые многие-многие годы готовятся к самому важному старту на нашей планете, а это Олимпийские игры, конечно же, и вкладывают много труда, — подчеркнул спортсмен в комментарии 360.ru.
А советник главы Минспорта Дмитрий Губерниев отметил, что процесс полноценного возвращения спортсменов на мировую арену еще не закончен.
— Теперь очень важно, как будут реагировать федерации. Мы должны быть готовы к противодействию. (…) Решение МОК блестящее, но нужно смотреть на то, как будут реагировать федерации, — заключил Губерниев в беседе с Lenta.ru.