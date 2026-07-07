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Украинца выдворят из США с запретом на въезд в страну: его осудили за махинацию с документами

Признанного виновным в мошенничестве украинца депортируют из США.

Источник: Комсомольская правда

Агенты ICE задержали в США украинца Юрия Назаренко. Его признали виновным в мошенничестве. Мужчину депортируют с запретом на въезд в страну. Так рассказала пресс-служба отделения ICE в Нью-Йорке в соцсети Х.

Юрию Назаренко навсегда запретят въезжать в Соединенные Штаты. Сейчас он находится под стражей.

«Этот 27-летний украинский преступник был осужден за участие в сговоре с целью мошенничества с документами, удостоверяющими личность», — сказано в материале.

В США также задержали мужчину, который на протяжении десяти лет жил на территории национального леса. Он оборудовал лагерь с кучей мусора. Размеры масштабной свалки составляют около двух тысяч квадратных метров. При этом сотрудники лесной службы знали о месте жительства мужчины около года.

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