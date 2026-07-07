Украинца выдворят из США с запретом на въезд в страну: его осудили за махинацию с документами

Юрию Назаренко навсегда запретят въезжать в Соединенные Штаты. Сейчас он находится под стражей.
«Этот 27-летний украинский преступник был осужден за участие в сговоре с целью мошенничества с документами, удостоверяющими личность», — сказано в материале.
В США также задержали мужчину, который на протяжении десяти лет жил на территории национального леса. Он оборудовал лагерь с кучей мусора. Размеры масштабной свалки составляют около двух тысяч квадратных метров. При этом сотрудники лесной службы знали о месте жительства мужчины около года.