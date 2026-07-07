Пострадавшим от паводков в Дагестане выплатили 2,3 млрд рублей

Ранее KP.RU сообщал, что весной в Дагестане всего за один день выпало сразу три месячные нормы осадков. Из-за аномальной силы ливней в Дербентском районе произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища. В результате погибли шесть человек.