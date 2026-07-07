Пострадавшим от паводков в Дагестане выплатили 2,3 млрд рублей

«На сегодняшний день различные виды выплат уже перечислены 65 488 пострадавшим. Общая сумма поддержки составила 2,3 млрд рублей», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, за последнюю неделю объем выплат составил 186 млн рублей. На сегодняшний день восстановлено 51 образовательное учреждение, на неделе завершили работы в Бацадинской средней школе Гунибского района.
Ранее KP.RU сообщал, что весной в Дагестане всего за один день выпало сразу три месячные нормы осадков. Из-за аномальной силы ливней в Дербентском районе произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища. В результате погибли шесть человек.
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