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Пострадавшим от паводков в Дагестане выплатили 2,3 млрд рублей

Более 65 тысяч жителей Дагестана получили выплаты после паводков.

Источник: Комсомольская правда

Общая сумма выплат жителям Дагестана, пострадавшим от весенних паводков, достигла 2,3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«На сегодняшний день различные виды выплат уже перечислены 65 488 пострадавшим. Общая сумма поддержки составила 2,3 млрд рублей», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, за последнюю неделю объем выплат составил 186 млн рублей. На сегодняшний день восстановлено 51 образовательное учреждение, на неделе завершили работы в Бацадинской средней школе Гунибского района.

Ранее KP.RU сообщал, что весной в Дагестане всего за один день выпало сразу три месячные нормы осадков. Из-за аномальной силы ливней в Дербентском районе произошел прорыв земляного вала Геджухского водохранилища. В результате погибли шесть человек.

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