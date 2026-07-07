Венесуэла возрождается: Родригес запустила план на $200 млн

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила о старте национального плана «Венесуэла возрождается». Программа направлена на восстановление жилого фонда, разрушенного землетрясением 24 июня, а также на долгосрочные социальные преобразования. Об этом Родригес заявила в эфире телеканала Venezolana de Television.
В основе инициативы — не только ликвидация последствий стихии, но и пересмотр общественных ценностей. По словам Родригес, трагедия должна стать основой для построения общества с новой этикой, солидарностью и человечностью. Власти обещают пострадавшим семьям возврат в отремонтированные дома, а тем, чье жилье признано непригодным, — предоставление нового.
Финансовой подушкой плана стал стартовый фонд в размере $200 млн, сформированный за счет средств, разблокированных в МВФ и других международных структурах. Программа предусматривает субсидирование до 80% ипотечной ставки по кредитам госбанков и частных организаций, а также полное освобождение от налогов на сделки с недвижимостью, аренду и куплю-продажу. Введен запрет на экспорт стройматериалов, а пострадавшие семьи в течение полугода будут получать ежемесячную чрезвычайную помощь.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,2 и 7,5 произошло 24 июня. По данным на 6 июля, погибли 3 535 человек, ранены 16 740, лишились крова 17 854. Полностью уничтожены 190 зданий, еще 856 получили серьезные повреждения. Спасателям удалось вызволить из-под завалов 6 462 человека. Власти подчеркивают, что программа восстановления рассчитана на долгосрочную перспективу и призвана вернуть народу веру в будущее.
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