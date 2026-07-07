Игрок сборной Египта назвал ЧМ сфальсифицированным турниром

«С первой минуты судья был решительно настроен на то, чтобы мы проиграли. Это сфальсифицированный турнир, им даже не нужно играть оставшиеся матчи. Судья разрушил мечту целой нации, и он нацелился на нас, потому что мы не должны были победить», — заявил Зико.