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Игрок сборной Египта назвал ЧМ сфальсифицированным турниром

В сборной Египта раскритиковали судейство в матче ЧМ с Аргентиной.

Источник: Аргументы и факты

Игрок сборной Египта Мостафа Зико выразил мнение, что судьи проявили необъективность в матче ⅛ финала чемпионата мира против Аргентины.

Сборная Египта потерпела поражение со счетом 2:3. В роли главного арбитра матча выступал представитель Франции Франсуа Летексье.

«С первой минуты судья был решительно настроен на то, чтобы мы проиграли. Это сфальсифицированный турнир, им даже не нужно играть оставшиеся матчи. Судья разрушил мечту целой нации, и он нацелился на нас, потому что мы не должны были победить», — заявил Зико.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду не смог сдержать слез после поражения сборной Португалии на чемпионате мира. После финального свистка футболист расплакался, а позже подтвердил, что больше не сыграет на мировом первенстве.

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