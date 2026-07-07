Ветеран СВО рассказал, что среди его боевых товарищей было много учителей

«Знаете, я кандидат исторических наук, учился в Институте востоковедения РАН. Я думал, что в батальоне буду примерно один. Но нет, среди моих боевых товарищей было очень много учителей и ребят, которые имели ученые степени и звания. Это было крайне приятно», — сказал Афанасьев после показа фильма.