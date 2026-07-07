Нутрициолог Кондратенко: в жару человек потеет и теряет важные электролиты

Диетолог, нутрициолог Ольга Кондратенко предупредила, что летом у некоторых россиян повышается риск развития инфаркта и инсульта.
В теплое время года риски растут по целому ряду причин, прежде всего, из-за тепловых условий. Поэтому, людям с гипертонической болезнью, сахарным диабетом и ожирением нужно особенно следить за здоровьем. В жару возрастает нагрузка нагрузка на сердце и сосуды.
— Сердце вынуждено биться сильнее, перекачивая больший объем крови. Кроме того, во время жары человек потеет и теряет важные электролиты, что проводит к обезвоживанию и сгущению крови, а это способствует тромбообразованию", — добавила нутрициолог в беседе с Lenta.ru.
Эксперт так же предупредила, что когда у людей с проблемами здоровья снижается показатель электролитов (калий и магний) то о себе может дать знать аритмия.
Чтобы избежать обезвоживания в жаркую погоду, лучше всего пить обычную воду, столовую минеральную воду, несладкий чай или воду с лимоном без добавления сахара, сообщает 360.ru.
— Нежелательно есть жирные продукты, они поднимают температуру тела ещё больше, острые блюда и алкоголь могут запросто привести организм к обезвоживанию. Прямо отдельно стоит отметить опасность алкоголя в жаркую погоду. К сожалению, многие считают, что холодное пиво — лучший способ освежиться. Это опасное заблуждение. Алкоголь усиливает обезвоживание и может привести к тепловому удару, — сказал RT старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.