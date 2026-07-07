Нутрициолог Кондратенко: в жару человек потеет и теряет важные электролиты

— Нежелательно есть жирные продукты, они поднимают температуру тела ещё больше, острые блюда и алкоголь могут запросто привести организм к обезвоживанию. Прямо отдельно стоит отметить опасность алкоголя в жаркую погоду. К сожалению, многие считают, что холодное пиво — лучший способ освежиться. Это опасное заблуждение. Алкоголь усиливает обезвоживание и может привести к тепловому удару, — сказал RT старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.