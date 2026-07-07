Подмена тюркского турецким: как Анкара укрепляет свое влияние в странах Средней Азии и к чему это ведет

— Вопрос скорее к нашим внешнеполитическим ведомствам, работа, конечно, ведется — есть Русские дома, Россотрудничество. Но этого не всегда достаточно. Проблема глубже: Турция активно протягивала свои щупальца в регион еще с 1991 года, когда у нас были свои проблемы — сохранение страны. И в тот момент мы многое упустили. Сейчас нужно наращивать активную политику мягкой силы, которой нам не хватает: не отпускать ситуацию, а усиливать идеологическое присутствие. У нас есть свои СМИ, но их закрывают, с журналистами проблемы. Нужно предлагать свои идеологические концепты в противовес турецким. Например, строить школы — но не просто школы, а со своим преподавательским составом. Так, Турция в каждой построенной на территории стран Центральной Азии открывает идеологический центр: турки сами отвечают за подбор программ, учебников, персонала. Мы должны делать так же. Да, это должно быть согласовано с государствами региона, но мы должны настаивать на своей программе обучения. То есть для того, чтобы сдержать Турцию, нам необходимо полноформатное присутствие в Средней Азии.