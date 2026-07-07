Мифы о вреде молока для людей в возрасте развеяла эксперт Новокшанова

Полная непереносимость лактозы встречается крайне редко и выявляется в первые дни жизни ребенка. Даже при частичной непереносимости человек может без симптомов выпить стакан молока объемом 250 мл. Кисломолочные продукты — кефир, йогурт, творог и сыры — практически не содержат лактозы. Казеин, основной белок молока, не опасен и содержит полный набор незаменимых аминокислот.