Мифы о вреде молока для людей в возрасте развеяла эксперт Новокшанова

Ведущий научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии» Алла Новокшанова развеяла главные мифы о молоке.
Молочный жир не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а некоторые исследования показывают, что сыр может снижать риск ишемической болезни сердца.
Полная непереносимость лактозы встречается крайне редко и выявляется в первые дни жизни ребенка. Даже при частичной непереносимости человек может без симптомов выпить стакан молока объемом 250 мл. Кисломолочные продукты — кефир, йогурт, творог и сыры — практически не содержат лактозы. Казеин, основной белок молока, не опасен и содержит полный набор незаменимых аминокислот.
По словам Новокшановой, с возрастом потребность в молоке растет: после 20−25 лет без молочных продуктов снижается масса костной ткани, после 30 лет — мышечная масса, что может привести к саркопении.
По данным «ФИЦ питания и биотехнологии», уровень потребления молочных продуктов в России ниже рекомендованного Минздравом, — пишет «РГ».
Волгоградцам стоит прислушаться к советам эксперта, и включать в рацион молоко и кисломолочные продукты ежедневно, а при подозрении на непереносимость лактозы — лучше обратиться к врачу для консультации.
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