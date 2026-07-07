Календарь на 8 июля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Праздник святой Суннивы — Норвегия. История праздника уходит корнями в средневековье. По легенде, ирландская принцесса Суннива, жившая в конце IX — начале Х века, бежала от принуждения к браку. Вместе с братом и приближенными она высадилась на необитаемом острове Селья, где укрылась в пещерах, но погибла под обвалом камней, вызванным ее молитвами. Крестьяне нашли нетленные мощи принцессы в конце X века и перенесли их в Берген, где воздвигли алтарь во имя святой. Каждый год на Селье и в Бергене служат торжественную литургию, после чего паломники совершают пешие крестные ходы к святыням.