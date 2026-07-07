Календарь на 8 июля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности, посвященный русским святым Петру и Февронии — покровителям семьи и брака. В этот же день свой профессиональный праздник отмечают зенитные ракетные войска ВКС России. А во всем мире напоминают о важности лечения и профилактики аллергий. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 8 июля и кто из знаменитостей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Что отмечают в России и мире 8 июля.
* ~День семьи, любви и верности~
День семьи, любви и верности посвящен памяти святых Петра и Февронии Муромских, которых в православной традиции считают покровителями брака и семейного счастья. Впервые праздник отметили в 2008 году, а в 2022-м он получил официальный статус после указа президента Владимира Путина. По всей стране в этот день проходят семейные фестивали, концерты, парады, творческие мастер-классы и благотворительные акции. Символом праздника стала ромашка — ее дарят близким в знак любви и верности. Супружеским парам, прожившим вместе не менее 25 лет и сохранившим крепкую семью, традиционно вручают медали «За любовь и верность» и памятные подарки.
* ~Всемирный день борьбы с аллергией~
По данным ВОЗ, от аллергических заболеваний страдает до 35% населения Земли. Аллергия занимает 4-е место среди всех неинфекционных заболеваний, и ее распространенность продолжает расти. Эту дату учредили в 2005 году по инициативе Всемирной организации по аллергии, чтобы обратить внимание на глобальную проблему гиперчувствительности. Специалисты ВОЗ полагают, что XXI век станет веком аллергии, а к 2050 году каждый второй житель планеты будет страдать от этого заболевания.
* ~День БАМовца~
Это праздник строителей и ветеранов легендарной Байкало-Амурской магистрали. В России его отмечают 8 июля в честь принятия исторического постановления о начале «стройки века» в 1974 году, объединившей более двух миллионов человек со всех уголков страны. В этот день по всей стране, особенно в регионах, связанных с магистралью (Бурятия, Забайкальский край, Иркутская и Амурская области), проходят торжественные митинги, фестивали, концерты и чествование ветеранов. Неофициальной столицей торжеств традиционно выступает город Тында.
Включая ответвления и соединительные линии, общая протяженность дороги достигает почти 5,6 тыс. км.
* ~День зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил России~
Днем основания зенитных ракетных войск считается 8 июля 1960 года. Их основная задача — защита важных объектов страны от средств воздушного нападения. Сегодня на вооружении российских зенитных ракетных войск состоят комплексы С-300, С-400, «Панцирь-С1», а также новейшие системы С-500.
Что отмечают в разных странах 8 июля.
Праздник святой Суннивы — Норвегия. История праздника уходит корнями в средневековье. По легенде, ирландская принцесса Суннива, жившая в конце IX — начале Х века, бежала от принуждения к браку. Вместе с братом и приближенными она высадилась на необитаемом острове Селья, где укрылась в пещерах, но погибла под обвалом камней, вызванным ее молитвами. Крестьяне нашли нетленные мощи принцессы в конце X века и перенесли их в Берген, где воздвигли алтарь во имя святой. Каждый год на Селье и в Бергене служат торжественную литургию, после чего паломники совершают пешие крестные ходы к святыням.
День инвалидов и пожилых людей — Таджикистан. Праздник ежегодно отмечают с 2004 года в Душанбе. Его цель — привлечь внимание общества к проблемам людей с ограниченными возможностями и старшего поколения. В этот день в столице Таджикистана проходит выставка-ярмарка изделий инвалидов, а в культурных центрах проводят акции, концерты и круглые столы.
Фестиваль «Вкус Чикаго» — США. Крупнейший кулинарный фестиваль на Среднем Западе, который ежегодно проходит в Чикаго в середине лета. В 2026 году местом его проведения станет Грант-парк. Мероприятие привлекает миллионы посетителей, предлагая дегустации от лучших ресторанов города, кулинарные мастер-классы и концерты.
Религиозные праздники 8 июля.
День памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских.
История святых известна по «Повести о Петре и Февронии Муромских», написанной монахом Ермолаем-Еразмом. Согласно преданию, муромский князь Петр тяжело заболел проказой, и исцелить его смогла крестьянка Феврония. В благодарность князь обещал жениться на ней, но сначала нарушил слово. Болезнь вернулась, и лишь после того, как Петр исполнил обещание, он окончательно выздоровел.
Брак князя с девушкой незнатного происхождения вызвал недовольство бояр. Петр предпочел отказаться от престола, чтобы не расставаться с супругой, однако вскоре жители Мурома сами попросили их вернуться к власти. В православной традиции их союз стал символом любви, верности и взаимного уважения.
По преданию, Петр и Феврония умерли в один день, а позже были канонизированы. Их мощи находятся в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме, куда ежегодно приезжают паломники. Именно память об этих святых легла в основу Дня семьи, любви и верности.
Народные праздники 8 июля.
День Петра и Февронии, Феврония Русальница.
В народе день называли Февронией Русальницей. На Руси верили, что 8 июля русалки, которые до этого свободно резвились в водоемах, уходят на глубину рек и озер, чтобы погрузиться в долгий сон до следующей весны. После Февронии Русальницы в воду уже заходили спокойно, не боясь нечисти. Люди купались без страха перед водными духами.
Следуя традициям дня, народ собирал траву под ивановской росой. Ее считали особенно благодатной для здоровья и семейного счастья. Устраивали гулянья с хороводами, игры с венками из полевых цветов и гадания на любовь: по воде пускали ромашковый венок и толковали его путь как знак будущей судьбы.
Особенно почитали икону Петра и Февронии. Молодожены и супружеские пары прикладывались к ней и просили у святых заступничества в житейских невзгодах.
Именины 8 июля.
* Василий,
Приметы: что можно и что нельзя делать 8 июля.
Приметы о погоде.
Ясная погода сулит еще сорок теплых дней лета и легкий сенокос.
Если мыши и свиньи быстро поедают сено, покос будет неурожайным.
Северный ветер предвещает солнечную погоду, а жара — скудный грибной урожай.
Обильный дождь сулит хороший мед и пчелиные приплоды в ближайшие месяцы.
Что можно делать 8 июля.
* Посетить храм и помолиться святым Петру и Февронии — просить о семейном благополучии.
Что нельзя делать 8 июля.
* Ссориться и конфликтовать — можно разрушить семейное единство.
Лунный календарь 8 июля.
Фаза Луны: убывающая Луна, 23-й лунный день.
Астрологи считают, что это время отлично подходит для детального планирования. Составьте список целей, пропишите сроки и этапы, но к активным действиям пока лучше не переходить. Энергетика Овна может провоцировать импульсивность, поэтому избегайте конфликтов, финансовых рисков и поспешных решений.
8 июля родились люди под знаком Рака, представители водной стихии, находящиеся под покровительством Луны.
Какие исторические события произошли 8 июля.
* 52 год до н. э. — дата основания Парижа (Лютеции). Римская колония на месте оппидума племени паризиев получила статус civitas по инициативе Тита Лабиена, легата Юлия Цезаря, который восстановил укрепления и заложил первые улицы будущего города.
* 1709 год — Полтавская битва. Армия Петра I разгромила шведский корпус Карла XII, окончательно лишив Швецию статуса великой державы. Интересный факт: русские артиллеристы впервые применили мортиру для разрушения укреплений противника.
* 1796 год — Государственный департамент США выдал первый паспорт гражданину Соединенных Штатов Америки. После закона конгресса о выдаче «средиземноморских паспортов» в июне того же года этот документ стал прототипом современных паспортов — он представлял собой письмо-рекомендацию от секретаря Госдепа.
* 1819 год — в Петербурге заложен Исаакиевский собор по проекту Огюста Монферрана. Чтобы укрепить основание на болотистых почвах, на начальном этапе строительства вбили более 25 тыс. железных свай, а сам Монферран впоследствии спорил с коллегами о расчетах опор. Открытие собора произошло только через 39 лет — в июне (по новому стилю) 1858 года.
* 1944 год — указом Президиума ВС СССР введено звание «Мать-героиня» и учреждены орден «Материнская слава» и медаль материнства. Первые награжденные семьи получили за десять и более детей надбавки к пенсии.
* 1997 год — в России принято положение о паспорте, обязательном для всех граждан с 14 лет. Постановление правительства от 8 июля утвердило образцы и порядок выдачи внутренних паспортов, заменив советские бланки и введя унифицированные правила регистрации по месту жительства.
Кто родился 8 июля.
* В 1621 году родился Жан де Лафонтен — французский поэт-баснописец, прославившийся своими «Баснями» и ироничным взглядом на человеческие слабости. Он получил пожизненную пенсию за службу при дворе и в 1684 году стал членом Французской Академии.
* В 1831 году родился Джон Стит Пембертон — американский фармацевт и офтальмолог, ветеран Конфедерации, изобретатель напитка Coca-Cola в 1886 году. Во время Гражданской войны он получил сабельную рану, что привело к морфиновой зависимости, и его эксперименты с обезболивающими породили оригинальный рецепт напитка.
* В 1894 году родился Петр Капица — советский физик и инженер, чьи исследования в области низкотемпературной физики принесли ему Нобелевскую премию 1978 года. Он основал Институт физических проблем АН СССР, где впервые получил сверхтекучий гелий II.
* В 1917 году родился Михаил Девятаев — советский летчик-истребитель, известный дерзким побегом из немецкого концлагеря, во время которого он угнал бомбардировщик Heinkel He 111. За личное мужество и важные разведданные он получил орден Ленина и звание Героя Советского Союза в 1957 году.
* В 1938 году родился Андрей Мягков — актер театра и кино, народный артист РСФСР, прославившийся главными ролями в культовых фильмах «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Жестокий романс» и других.
* В 1961 году родился Энди Флетчер — британский музыкант, один из основателей группы Depeche Mode, внесший значительный вклад в развитие электронной музыки. В 2020 году коллектив был введен в Зал славы рок-н-ролла.
* В 1974 году родилась Жанна Фриске — российская певица и актриса, начавшая карьеру в группе «Блестящие» и ставшая лицом фильмов «Ночной дозор» и «Дневной дозор». В 2013 году у нее выявили глиобластому, певица скончалась от осложнений этого заболевания в 2015 году в возрасте 40 лет.
Кто отмечает дни рождения 8 июля.
* 76 лет исполняется Константину Райкину — актеру театра и кино, театральному педагогу и режиссеру, народному артисту РФ, художественному руководителю театра «Сатирикон».
* 74 года исполняется Карену Шахназарову — советскому и российскому кинорежиссеру, сценаристу, продюсеру, общественному деятелю и народному артисту РФ. С 1998 года он возглавляет киноконцерн «Мосфильм».
* 63 года исполняется Дмитрию Певцову — актеру театра, кино и телевидения, певцу, музыканту, театральному педагогу и телеведущему, народному артисту РФ.
* 62 года исполняется Алексею Гусарову — советскому и российскому хоккеисту, олимпийскому чемпиону 1988 года, многократному чемпиону мира и Европы и члену «Тройного золотого клуба».
* 61 год исполняется Юлии Рутберг — актрисе театра и кино, народной артистке РФ.
* 52 года исполняется Диане Арбениной — российской певице, музыканту и лидеру рок-группы «Ночные снайперы».
* 43 года исполняется Анне Матисон — кинорежиссеру, сценаристу и драматургу.
* 39 лет исполняется Юрию Музыченко — российскому музыканту, видеоблогеру и фронтмену джипси-фолк-рок-группы The Hatters.