ФИФА обсудит возвращение российских команд на турниры

По данным издания, решение о начале обсуждения связано с позицией Международного олимпийского комитета, который выступил за прекращение санкций в отношении российских спортсменов в разных видах спорта. Теперь вопрос о допуске отечественных футбольных команд может перейти на уровень Международной федерации.