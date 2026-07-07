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ФИФА обсудит возвращение российских команд на турниры

Российский футбол может вернуться на международную арену: ФИФА в ближайшее время намерена обсудить возможное снятие ограничений с российских команд. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

Источник: Life.ru

По данным издания, решение о начале обсуждения связано с позицией Международного олимпийского комитета, который выступил за прекращение санкций в отношении российских спортсменов в разных видах спорта. Теперь вопрос о допуске отечественных футбольных команд может перейти на уровень Международной федерации.

Ранее Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Также МОК рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. В заявлении организации подчеркивается, что решение стало результатом детальной проработки вопроса юридической комиссией МОК. Констатируется, что в составе ОКР теперь отсутствуют региональные спортивные структуры, действующие на территориях, которые находятся в ведении Национального олимпийского комитета Украины.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.