ФИФА обсудит возвращение российских команд на турниры

По данным издания, решение о начале обсуждения связано с позицией Международного олимпийского комитета, который выступил за прекращение санкций в отношении российских спортсменов в разных видах спорта. Теперь вопрос о допуске отечественных футбольных команд может перейти на уровень Международной федерации.
Ранее Международный олимпийский комитет временно восстановил членство Олимпийского комитета России. Также МОК рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов. В заявлении организации подчеркивается, что решение стало результатом детальной проработки вопроса юридической комиссией МОК. Констатируется, что в составе ОКР теперь отсутствуют региональные спортивные структуры, действующие на территориях, которые находятся в ведении Национального олимпийского комитета Украины.
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