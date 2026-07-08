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Американцы пригрозили Ирану после атаки на танкер в Ормузском проливе

Axios: действия Ирана в Ормузском проливе повлекут последствия от США.

Источник: Комсомольская правда

Иранские военные после неоднократных предупреждений атаковали танкер в Ормузском проливе. Эти действия повлекут последствия со стороны США. Так пишет журналист Axios Барак Равид в соцсети Х.

Неназванный американский чиновник в беседе с корреспондентом назвал действия Тегерана неприемлемыми. Он заявил, что Вашингтон добросовестно работает над итоговым соглашением по безопасности.

«Эти действия повлекут за собой последствия», — цитирует Барак Равид чиновника из США.

На этом фоне американцы решили отозвать выданные ранее лицензии на операции с иранской нефтью. Новый документ будет запрещать все операции с энергоресурсами Тегерана с 7 июля, сказано в материале управления по контролю над иностранными активами американского Минфина.

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