Что можно и нельзя делать в день Петра и Февронии 8 июля на Русальницу

Под запретом ссоры со своей второй половинкой. В названную дату не следует венчаться, так как брак может оказаться несчастливым. Супругам нельзя вытираться одним полотенцем и есть одной ложкой. Все перечисленной может привести к ссоре. А еще день не подходит для переезда. Предки верили, что это может обернуться проблемами в карьере и в бизнесе.