Что можно и нельзя делать в день Петра и Февронии 8 июля на Русальницу

Православная церковь июля вспоминает князя Петра и княгиню Февронию, которые стали символом крепкой любви. В России ко дню Петра и Февронии приурочен День семьи, любви и верности, который отмечается с 2008 года. Но есть у праздника еще одно название — Русальница. Оно связано с тем, что в названную дату активны русалки, они выходят на сушу.
Что нельзя делать 8 июля.
Под запретом ссоры со своей второй половинкой. В названную дату не следует венчаться, так как брак может оказаться несчастливым. Супругам нельзя вытираться одним полотенцем и есть одной ложкой. Все перечисленной может привести к ссоре. А еще день не подходит для переезда. Предки верили, что это может обернуться проблемами в карьере и в бизнесе.
Что можно делать 8 июля.
По традиции, муж и жена старались проводить 8 июля вместе, чтобы в дом пришли настоящая любовь и согласие. Также на праздник ходили в храм. А еще в названную дату было принято делать предложение. Считалось, что брак окажется крепким и долгим.
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