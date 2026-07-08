Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России могут снизить пошлину за регистрацию брака до 1 рубля

Первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия», первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю Дмитрий Гусев направляет на отзыв в Правительство Российской Федерации законопроект о снижении государственной пошлины за регистрацию заключения брака до 1 рубля.

Источник: Life.ru

Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ. Сейчас размер госпошлины за государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства, составляет 350 рублей. Законопроектом предлагается установить символическую сумму — 1 рубль.

«Брак не должен начинаться с фискального барьера. Да, 350 рублей — не самая большая сумма, но сам подход важен. Если государство говорит о поддержке семьи, укреплении брака и демографии, то регистрация семьи должна быть максимально доступной и символически поддержанной государством», — заявил Гусев.

По словам депутата, инициатива приурочена ко Дню семьи, любви и верности и должна стать дополнительным знаком уважения к людям, которые принимают решение создать семью.

«Семья — это основа страны. Мы много говорим о традиционных ценностях, о поддержке молодых семей, о демографии. Но важно, чтобы эти слова превращались в конкретные решения. Пошлина в 1 рубль — это не про бюджетные потери, а про отношение государства к браку как к ценности», — отметил Гусев.

В пояснительной записке к законопроекту подчёркивается, что снижение госпошлины будет способствовать повышению доступности государственной услуги по регистрации брака для всех категорий граждан, укреплению института семьи и повышению престижа брака.

«Создание семьи должно поощряться, а не облагаться лишними платежами. Государство должно показывать: мы поддерживаем тех, кто делает ответственный шаг, создаёт семью и связывает своё будущее с Россией», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Life.ru писал, что беременные невесты, родители новорождённых, люди с тяжёлыми болезнями, срочники и те, чья работа связана с длительными командировками, могут заключить брак без очереди. Чтобы ускорить регистрацию, нужно прийти в местный ЗАГС лично с подтверждающими документами. Затем — подать заявление через портал госуслуг.

Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше