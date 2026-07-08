Гороскоп для всех знаков зодиака на 8 июля 2026 года

Техника безопасности: Обязательно делайте резервные копии файлов на компьютере и телефоне. Сегодня высок риск потери данных, поломки флешек и «зависания» техники. Речь: Следите за каждым словом. Овен провоцирует на резкость, а ретроградный Меркурий гарантирует, что ваши слова будут поняты буквально и не в вашу пользу. Лучше помолчать, если сомневаетесь. Физическая активность: Поскольку Луна убывает в Овне, энергию нужно «сжигать» в движении. Прогулка или спортзал обязательны, иначе бессонница и нервный срыв вечером гарантированы. Питание: Откажитесь от острого и жирного. Овен на пустом месте может вызвать обострение гастрита или кислотный рефлюкс. Отдайте предпочтение теплой, щадящей пище. Сны: Обратите внимание на сновидения этой ночью (с 7 на 8 июля) — они могут быть запутанными, но именно в них ретроградный Меркурий передает важные подсказки о вашем прошлом, которое еще можно исправить.