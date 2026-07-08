Что можно и нельзя делать в День семьи, любви и верности 8 июля 2026 года

Не ссорьтесь и не проливайте слез. Это самый главный запрет, который красной нитью проходит через все предания. Считается, что слеза, пролитая в этот день, становится якорем для беды. Тот, кто заставит плакать близкого человека, рискует сам горько плакать на протяжении всего следующего года. Любое обидное слово, брошенное в гневе в этот день, словно «запечатывается» в сердце и может разрушить даже самые крепкие узы. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шуткуНе думайте о плохом. Запрещено не только говорить, но даже помышлять о зле. Удача, по приметам, отвернется от того, кто в своих мыслях желает кому-либо беды. Не отказывайте в помощи. 8 июля нельзя проходить мимо нуждающихся. Жадность и равнодушие в этот день — верный путь к одинокой и бедной старости. Проявите милосердие, и добро вернется к вам сторицей. Не обижайте природу. Запрет распространяется даже на птиц и животных. Считается, что, обидев в этот день меньшее создание, вы можете навлечь беду на свой собственный дом. Почему кошки любят коробкиНе лгите и не обманывайте. Ложь 8 июля — бумеранг. Нарушив этот запрет, вы рискуете сами пострадать от обмана окружающих. Техника ФБР: как понять, что человек врет вам в глазаНе перетруждайтесь на земле. Наши предки строго-настрого запрещали женщинам гнуть спину в поле или огороде. Тяжелая физическая работа, особенно на грядках, в этот день сулит болезни и отсутствие урожая. Кроме того, не рекомендуется заниматься рукоделием (шить, вышивать) — дело пойдет насмарку, а изделие быстро придет в негодность. Мужчинам в старину не советовали жаловаться на супругу, дабы не лишиться мужской силы и не страдать от бессонницы. 7 фраз, которые убивают любовь: чего никогда не стоит говорить партнеруОсторожнее с тестом и переездами. Замешивать тесто, печь пироги или варить вареники в этот день — плохая примета, сулящая денежные трудности и нищету. Также крайне неблагоприятным днем считается для переезда или даже крупной перестановки в доме — счастья на новом месте можно не найти, а в делах появятся трудности. Не разлучайтесь надолго. Запрещено пускаться в дальние дороги и поездки. Этот день нужно провести рядом со своей второй половинкой. Покинув дом надолго, можно, по поверьям, лишиться семейного счастья. Кризис в отношениях по годам: таблица опасных периодов и как их пережитьНе будьте в одиночестве. Даже вдовцам и вдовам в этот день советовали искать общества людей, чтобы не замыкаться в печали и тоске. Почему вы не замужем? 9 жестких и неприятных истинНе используйте общие предметы гигиены. Супругам в этот день не рекомендовали пользоваться одним полотенцем, расческой или ложкой — это символизировало охлаждение чувств. 7 вещей, из-за которых уходит удача.