День семьи, любви и верности и Всемирный день борьбы с аллергией: какие праздники отмечают в России и в мире 8 июля

В России и в мире в среду, 8 июля, отмечают праздники, связанные с различными сферами жизни общества. Так, в эту дату празднуют День семьи, любви и верности, Всемирный день борьбы с аллергией и День общения со Вселенной.
День семьи, любви и верности.
Ежегодно 8 июля в России празднуют значимый день — День семьи, любви и верности. Примечательно, что его первое празднование пришлось на 2008 год, который был объявлен в России годом семьи. Инициатива установления этого праздника исходила от депутатов Госдумы РФ и получила одобрение от всех основных религиозных конфессий страны. В День семьи, любви и верности по всей России проводятся разнообразные семейные мероприятия: флешмобы, конкурсы, спортивные соревнования и многое другое.
Всемирный день борьбы с аллергией.
С 2005 года ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с аллергией, учрежденный по инициативе Всемирной организации по аллергии и иммунопатологии. Статистика показывает, что в XXI веке до 90 процентов населения мира могут испытывать аллергические реакции. Аллергия встречается у женщин чаще, чем у мужчин, из-за наличия гормона эстрогена, который усиливает реакцию на аллергены.
День общения со Вселенной.
День общения со Вселенной отмечается каждый год 8 июля. Еще с древних времен люди искали ответы в звездах, определяя судьбу по расположению Солнца и планет в момент рождения. В древних культовых практиках и современных вероучениях небо считается обителью божеств. Согласно христианской вере, на небеса возносятся души святых, которые заступаются за людей на Земле. Именно к небу люди направляют свои молитвы и надежды.