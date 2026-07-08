День семьи, любви и верности и Всемирный день борьбы с аллергией: какие праздники отмечают в России и в мире 8 июля

Ежегодно 8 июля в России празднуют значимый день — День семьи, любви и верности. Примечательно, что его первое празднование пришлось на 2008 год, который был объявлен в России годом семьи. Инициатива установления этого праздника исходила от депутатов Госдумы РФ и получила одобрение от всех основных религиозных конфессий страны. В День семьи, любви и верности по всей России проводятся разнообразные семейные мероприятия: флешмобы, конкурсы, спортивные соревнования и многое другое.