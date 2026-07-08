В Черноземье 9 июля ожидается жаркая и дождливая погода, до +32°C

В четверг, 9 июля, жителей Черноземья ожидает жаркая погода. Возможны осадки в виде дождя и порывы ветра до 17 м/с. Температура будет варьироваться от +15°C до +32°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».