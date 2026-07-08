Около 149 тысяч выпускников подали заявления на пересдачу предмета ЕГЭ

«Выбрать для пересдачи выпускники могли любой из сданных предметов независимо от набранного количества баллов. Больше всего в этом году желающих пересдать обществознание (около 33 тысяч), русский язык (около 24 тысяч), информатику (более 23 тысяч), профильную математику (около 19 тысяч) и химию (около 16 тысяч)», — следует из сообщения.