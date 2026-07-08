Запутались в нейросетях: почему новый законопроект об ИИ вызвал резкую критику

— В Европе существовали так называемые пиратские партии, которые тоже предлагали вообще упразднить интеллектуальное право — якобы всем будет проще и все будут развиваться. Они не понимают, что если люди лишатся права на то, что они создали, в дальнейшем они не будут это отдавать, не будут обнародовать. Они станут искать пути обхода, чтобы их не обокрали. Это как раз затормозит развитие. Искусственный интеллект, насколько я понимаю, сам создать ничего не может — он компилирует из того, что уже создано до него. Платите деньги. Вы же потом услуги этого искусственного интеллекта не бесплатно будете предоставлять? — сказал «Известиям» режиссер.