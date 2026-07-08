Запутались в нейросетях: почему новый законопроект об ИИ вызвал резкую критику

Пока рядовые пользователи запоем потребляют AI-контент, не отличая реальных героев видео от виртуальных, и слушают сгенерированную нейросетями музыку, представители креативных индустрий бьют тревогу. Во вторник вечером Госдума одобрила в первом чтении законопроект «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации». Один из его пунктов разрешает использовать для обучения ИИ произведения, опубликованные в интернете, без согласия авторов и выплаты им вознаграждения. О том, почему нынешняя версия законопроекта может лишить людей искусства последнего куска хлеба — в материале «Известия».
Передовые технологии или возвращение к пиратству.
Новый документ, который Госдума рассматривает как шаг к развитию отечественных технологий, уже вызвал резкую реакцию писателей, издателей, музыкантов, продюсеров и режиссеров. И дело не в том, что кто-то выступает против новых технологий. Вопрос в другом — должно ли обучение отечественных ИИ-программ происходить за счет интеллектуального труда реальных людей. Причем безвозмездно. Именно такой вывод напрашивается после знакомства с текстом законопроекта.
По сути документ посвящен не всему искусственному интеллекту, а крупнейшим генеративным моделям вроде YandexGPT, GigaChat, ChatGPT, Gemini и DeepSeek. Именно для них предлагается создать особые правила игры.
Самая спорная норма позволяет использовать произведения, защищенные авторским правом, для обучения нейросетей без согласия правообладателя. Хотя действующее гражданское законодательство исходит из прямо противоположного принципа.
Фактически законопроект предлагает сделать для создателей ИИ исключение, которого нет ни для одного другого участника рынка. Разработчики называют компромиссом механизм opt-out — право автора самостоятельно запретить использовать свои произведения для обучения нейросетей. Однако на практике такой подход перекладывает всю ответственность на самого правообладателя. Именно ему придется отслеживать, где опубликован его контент, искать его копии, в том числе на пиратских ресурсах, направлять уведомления и контролировать исполнение запрета.
Еще более странно выглядит ситуация с пиратским контентом. Если произведение незаконно размещено на стороннем сайте и попало в обучающую выборку, правообладатель зачастую даже не узнает об этом. Получается парадокс: сначала государство годами борется с интернет-пиратством, а затем предлагает модель, при которой незаконно размещенный контент может стать сырьем для коммерческих систем искусственного интеллекта.
Эти опасения разделяет и генеральный директор издательства «ЭКСМО» Евгений Капьев. По его мнению, основной минус законопроекта — в использовании результатов интеллектуального труда без согласия правообладателей.
— Техническими средствами защитить это невозможно, потому что есть пиратские библиотеки. Вторая история: если куплены законные копии, то это подразумевает, что электронная копия может быть также использована для обучения, но это тоже противоречит гражданскому кодексу, — отметил Капьев в разговоре с «Известиями».
Вопрос справедливого вознаграждения авторов волнует и режиссера Никиту Высоцкого. Он убежден, что развитие ИИ не должно происходить за счет бесплатного использования чужого творчества.
— В Европе существовали так называемые пиратские партии, которые тоже предлагали вообще упразднить интеллектуальное право — якобы всем будет проще и все будут развиваться. Они не понимают, что если люди лишатся права на то, что они создали, в дальнейшем они не будут это отдавать, не будут обнародовать. Они станут искать пути обхода, чтобы их не обокрали. Это как раз затормозит развитие. Искусственный интеллект, насколько я понимаю, сам создать ничего не может — он компилирует из того, что уже создано до него. Платите деньги. Вы же потом услуги этого искусственного интеллекта не бесплатно будете предоставлять? — сказал «Известиям» режиссер.
С резкой критикой выступил и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
— Есть такое понятие как интеллектуальная собственность: ее же нужно защищать. Роботов же тоже обучают люди. Я понимаю, что на экспериментах не хочется нести затраты, но пусть это будет некая сумма, условно договоренная. Если она попадает в распространение, то автор получает вознаграждение. Чисто без инвестиций и без затрат не получится. Многие авторы положили жизнь на произведения, и может быть, у кого-то вообще одно произведение родилось за всю жизнь. И отнять у него последний кусок хлеба — это не совсем правильно, — отметил Пригожин.
Что говорят о законопроекте в Госдуме.
Депутаты, которые участвуют в разработке законопроекта, подчеркивают: инициатива не отменяет авторское право и не дает ИИ права свободно использовать чужие песни, фильмы, тексты, сценарии, голоса или образы. Впрочем, опасения творческой среды в парламенте считают обоснованными. Нельзя допустить, чтобы развитие ИИ происходило за счет бесплатного использования человеческого труда, сказала «Известиям» первый зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким. В перспективе депутаты займутся доработкой законопроекта.
— ИИ может быть инструментом, но автором и правообладателем остается человек. При дальнейшей доработке законодательства важно отдельно обсуждать механизмы защиты авторского контента: согласие правообладателя, прозрачность использования произведений, справедливое вознаграждение и ответственность за незаконную имитацию голоса, образа или произведений, — уточнила парламентарий.
При этом ранее вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко заявил, что авторы получат право на защиту своего творчества от ИИ. В аппарате вице-премьера «Известиям» пояснили: законопроект вводит механизм, который позволяет создателям контента самостоятельно запретить использование своих произведений для обучения моделей ИИ.
— Если правообладатель «зашил» в коде веб-страницы, где опубликованы авторские произведения, специальные скрытые теги (разметка, которая считывается алгоритмами) — такие материалы запрещается использовать при обучении моделей искусственного интеллекта, — рассказали в аппарате Григоренко.
Таким образом, у авторов появляется юридически значимый инструмент защиты своего контента. Если разработчик ИИ-модели проигнорировал выставленный запрет, у правообладателя остается возможность предъявить претензию.
Важно, что речь в законопроекте идет именно об использовании объектов авторского права для обучения моделей, а не о копировании произведений — когда нейросеть воспроизводит песню, фильм или текст настолько близко к оригиналу, что это может нарушать авторские права, пояснили «Известиям» в пресс-службе АНО «Цифровые платформы», где эксперты активно обсуждали инициативу.
Кто поддержал новый законопроект.
Однако не все видят опасность в новом законопроекте. Писатель Александр Цыпкин считает обсуждение документа «борьбой с ветряными мельницами».
— Единственное, что хотел бы защитить в данном случае, это фамилию. Если в рекламе какого-то текста будет использована моя фамилия и сказано: «Обучен на текстах Александра Цыпкина», тогда, наверное, я буду требовать неких финансовых разбирательств. А так — запретить искусственному интеллекту обучаться на моих текстах… Как вы себе это представляете? Это невозможно. Лицо, фамилию — можно защитить. А все остальное работает достаточно слабо. Мы входим в эпоху нового витка, на котором все старые формы, в том числе юридические, теряют свое значение, — рассказал писатель «Известиям».
В том же время режиссер Владимир Котт убежден, что обучение нейросетей по своей природе ближе к процессу получения знаний человеком, чем к коммерческому использованию произведений.
— Когда ребенок приходит в школу учиться, он же читает не только классику, но и современную литературу. Обучение не предполагает коммерческий подход. Мы же не спрашиваем авторов, можно ли их читать и учиться? Это вопрос контекста. Мне кажется, авторы должны быть рады, что их контент используется для обучения, — отметил в разговоре с «Известиями» режиссер.
Сегодня миллионы пользователей уже получают новости и ответы на общественно значимые вопросы не через сайты СМИ, а через ИИ-ассистентов. Законопроект фактически легализует возможность использования журналистских материалов для формирования таких ответов, но практически ничего не говорит об ответственности владельцев этих сервисов.
Если газета публикует недостоверную информацию, редакция отвечает за последствия. Если телеканал нарушает закон, существует понятная система ответственности. А кто будет отвечать, если нейросеть выдаст ложную информацию о здоровье человека, исказит новостную повестку или просто «галлюцинирует», придумав несуществующие факты?
Пока ответа на этот вопрос в законопроекте нет.
Развитие искусственного интеллекта действительно требует современной правовой базы. Но создавать ее за счет ослабления института интеллектуальной собственности — рискованный путь. Без авторов не будет книг, музыки, фильмов, журналистики и научных исследований. А без нового качественного контента со временем перестанет развиваться и сам искусственный интеллект.
Иветта Невинная, Виктория Сытник, Максим Базанов, Дарья Емикеева, Екатерина Сидорович.