СК принял дело о ДТП, в котором пьяный водитель насмерть сбил 3-летнего мальчика

Следственный отдел по Московскому району Калининграда принял к производству уголовное дело в отношении 36-летнего жителя региона. Его обвиняют в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлёкшем смерть человека. ДТП произошло 5 июля на улице Заводской в микрорайоне Прибрежный. Обвиняемый, не имея права управлять транспортными средствами и находясь в состоянии опьянения, превысил…