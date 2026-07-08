СК принял дело о ДТП, в котором пьяный водитель насмерть сбил 3-летнего мальчика

Следственный отдел по Московскому району Калининграда принял к производству уголовное дело в отношении 36-летнего жителя региона. Его обвиняют в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлёкшем смерть человека.
ДТП произошло 5 июля на улице Заводской в микрорайоне Прибрежный. Обвиняемый, не имея права управлять транспортными средствами и находясь в состоянии опьянения, превысил скорость, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и сбил семью из трёх человек.
Трёхлетний мальчик скончался на месте. 23-летняя женщина и годовалая девочка госпитализированы.
Суд отправил обвиняемого под стражу. Следствие продолжается: проводятся экспертизы, допрашиваются свидетели.