Тренер сборной Египта возложил вину за поражение от аргентинцев на ФИФА

«Совершенно очевидно, что чемпионат мира превратился в маркетинговую индустрию. Они не хотят, чтобы Месси вылетел. Именно поэтому в этой встрече не было справедливости. Месси не должен праздновать напрасно», — цитирует наставника издание Haberler.com.