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Тренер сборной Египта возложил вину за поражение от аргентинцев на ФИФА

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан раскритиковал организаторов чемпионата мира 2026 года после поражения своей команды от Аргентины в матче ⅛ финала. Египетский специалист назвал исход встречи несправедливым и обвинил ФИФА в помощи Лионелю Месси.

Источник: Life.ru

«Совершенно очевидно, что чемпионат мира превратился в маркетинговую индустрию. Они не хотят, чтобы Месси вылетел. Именно поэтому в этой встрече не было справедливости. Месси не должен праздновать напрасно», — цитирует наставника издание Haberler.com.

Во время матча Хоссам Хассан после фолов на своих футболистах поднял руки, скрестив их над головой. Это официальный сигнал, принятый ФИФА, для сообщения о расистском или дискриминационном поведении.

Тренерский штаб Египта считает судейство предвзятым. По их мнению, французский арбитр Франсуа Летексье проигнорировал два эпизода. В первом случае Алексис Мак Аллистер сбил египетского форварда в штрафной площади. Во втором эпизоде соперник нанёс удар по ноге Мохамеда Салаха.

Вплоть до 79-й минуты аргентинцы уступали со счётом 0:2. Затем команда оформила камбэк и вырвала волевую победу 3:2. Лионель Месси отметился голом и отдал результативную передачу.

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