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В Госдуме предложили снизить пошлину за регистрацию брака

Гусев предложил снизить пошлину за регистрацию брака до одного рубля.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») предложил снизить государственную пошлину за регистрацию брака до одного рубля.

Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ. Сейчас размер госпошлины за государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства, составляет 350 рублей. Законопроектом предлагается установить символическую сумму — 1 рубль.

«Предлагаемое изменение размера государственной пошлины также является символическим жестом поддержки института брака и приурочено к празднованию Дня семьи, любви и верности, который ежегодно отмечается в Российской Федерации 8 июля», — сообщается в пояснительной записке к проекту.

В документах подчеркивается, что снижение госпошлины будет способствовать повышению доступности государственной услуги по регистрации брака для всех категорий граждан, укреплению института семьи и повышению престижа брака.

«Брак не должен начинаться с фискального барьера. Да, 350 рублей — не самая большая сумма, но сам подход важен. Если государство говорит о поддержке семьи, укреплении брака и демографии, то регистрация семьи должна быть максимально доступной и символически поддержанной государством», — сказал Гусев РИА Новости.

По словам депутата, инициатива должна стать дополнительным знаком уважения к людям, которые принимают решение создать семью.

«Семья — это основа страны. Мы много говорим о традиционных ценностях, о поддержке молодых семей, о демографии. Но важно, чтобы эти слова превращались в конкретные решения. Пошлина в 1 рубль — это не про бюджетные потери, а про отношение государства к браку как к ценности», — добавил он.

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