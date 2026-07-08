В Госдуме предложили снизить пошлину за регистрацию брака

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») предложил снизить государственную пошлину за регистрацию брака до одного рубля.
Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ. Сейчас размер госпошлины за государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства, составляет 350 рублей. Законопроектом предлагается установить символическую сумму — 1 рубль.
«Предлагаемое изменение размера государственной пошлины также является символическим жестом поддержки института брака и приурочено к празднованию Дня семьи, любви и верности, который ежегодно отмечается в Российской Федерации 8 июля», — сообщается в пояснительной записке к проекту.
В документах подчеркивается, что снижение госпошлины будет способствовать повышению доступности государственной услуги по регистрации брака для всех категорий граждан, укреплению института семьи и повышению престижа брака.
«Брак не должен начинаться с фискального барьера. Да, 350 рублей — не самая большая сумма, но сам подход важен. Если государство говорит о поддержке семьи, укреплении брака и демографии, то регистрация семьи должна быть максимально доступной и символически поддержанной государством», — сказал Гусев РИА Новости.
По словам депутата, инициатива должна стать дополнительным знаком уважения к людям, которые принимают решение создать семью.
«Семья — это основа страны. Мы много говорим о традиционных ценностях, о поддержке молодых семей, о демографии. Но важно, чтобы эти слова превращались в конкретные решения. Пошлина в 1 рубль — это не про бюджетные потери, а про отношение государства к браку как к ценности», — добавил он.