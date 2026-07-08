В Госдуме предложили снизить пошлину за регистрацию брака

«Семья — это основа страны. Мы много говорим о традиционных ценностях, о поддержке молодых семей, о демографии. Но важно, чтобы эти слова превращались в конкретные решения. Пошлина в 1 рубль — это не про бюджетные потери, а про отношение государства к браку как к ценности», — добавил он.