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Внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева опубликовала в Сети архивное фото матери

Мария Юмашева, внучка первого президента РФ Бориса Ельцина, разместила в соцсети архивное фото своей матери — Татьяны Юмашевой.

Мария Юмашева, внучка первого президента РФ Бориса Ельцина, разместила в соцсети архивное фото своей матери — Татьяны Юмашевой.

— Мама, — написала она и добавила эмодзи в виде сердца.

Татьяна Юмашева — младшая дочь Бориса Ельцина. С 2002 года она замужем за Валентином Юмашевым — отцом Марии. Девушка получила образование в Британии, живет за рубежом и занимается профессиональной фотографией.

С 2023 года 24-летняя внучка Ельцина встречается с Глебом Березовским — сыном покойного олигарха Бориса Березовского. Молодому человеку 28 лет, он вырос в Великобритании и окончил Харроу — одну из самых престижных частных школ мира.

В августе прошлого года Мария Юмашева поделилась фотографиями с Глебом Березовским. На общем кадре пара, обнимаясь, позирует на фоне заката.

У Ельцина осталось шесть внуков от двух дочерей. Что о них известно — выясняла «Вечерняя Москва». Екатерина Окулова — старшая из внучек Ельцина, дочь первой наследницы Ельцина Елены Окуловой и ее мужа Валерия. Екатерина родилась в 1979 году. Сразу же после школы вышла замуж за одноклассника Александра Сорокина.

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