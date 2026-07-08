Внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева опубликовала в Сети архивное фото матери

У Ельцина осталось шесть внуков от двух дочерей. Что о них известно — выясняла «Вечерняя Москва». Екатерина Окулова — старшая из внучек Ельцина, дочь первой наследницы Ельцина Елены Окуловой и ее мужа Валерия. Екатерина родилась в 1979 году. Сразу же после школы вышла замуж за одноклассника Александра Сорокина.