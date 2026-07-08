Внучка Бориса Ельцина Мария Юмашева опубликовала в Сети архивное фото матери

Мария Юмашева, внучка первого президента РФ Бориса Ельцина, разместила в соцсети архивное фото своей матери — Татьяны Юмашевой.
— Мама, — написала она и добавила эмодзи в виде сердца.
Татьяна Юмашева — младшая дочь Бориса Ельцина. С 2002 года она замужем за Валентином Юмашевым — отцом Марии. Девушка получила образование в Британии, живет за рубежом и занимается профессиональной фотографией.
С 2023 года 24-летняя внучка Ельцина встречается с Глебом Березовским — сыном покойного олигарха Бориса Березовского. Молодому человеку 28 лет, он вырос в Великобритании и окончил Харроу — одну из самых престижных частных школ мира.
В августе прошлого года Мария Юмашева поделилась фотографиями с Глебом Березовским. На общем кадре пара, обнимаясь, позирует на фоне заката.
У Ельцина осталось шесть внуков от двух дочерей. Что о них известно — выясняла «Вечерняя Москва». Екатерина Окулова — старшая из внучек Ельцина, дочь первой наследницы Ельцина Елены Окуловой и ее мужа Валерия. Екатерина родилась в 1979 году. Сразу же после школы вышла замуж за одноклассника Александра Сорокина.