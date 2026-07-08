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Уровень тестостерона у мужчин упал более чем на 50%: с чем связана тенденция

Guardian: уровень тестостерона у мужчин упал более чем вдвое с 1972 года.

Средний уровень тестостерона у мужчин снизился более чем вдвое за период с 1972 по 2019 год. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на данные Европейского общества репродукции человека и эмбриологии.

«За этот период мы зафиксировали снижение общего уровня тестостерона более чем на 50% Это очень устойчивая тенденция», — цитирует издание профессора Хагая Левина.

По данным исследователей, после 2000 года темпы снижения уровня тестостерона, вероятно, ускорились. Среди возможных причин ученые называют воздействие химических веществ, содержащихся в различных бытовых товарах, а также последствия глобального потепления.

Ранее KP.RU сообщал, что либидо лишь на 25−30% зависит от уровня тестостерона. Врач уролог-андролог Андрей Яковлев отметил, что оно формируется под влиянием множества факторов, включая психологическое состояние и нейромедиаторы.