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INA: гроб с телом убитого верховного лидера Ирана Хаменеи доставили в Ирак

Гроб с телом верховного лидера Ирана Али Хаменеи доставлен на территорию Ирака, делегацию возглавляет президент Масуд Пезешкиан, информирует INA.

Источник: Аргументы и факты

Гроб с телом верховного лидера Ирана Али Хаменеи доставлен на территорию Ирака, информирует INA.

По данным агентства, специальный борт приземлился в аэропорту города Наджаф.

«Высший комитет по организации похорон объявил о полном завершении логистической и технической подготовки к траурным церемониям в священных для мусульман-шиитов городах Наджаф и Кербела», — говорится в сообщении.

В материале сказано, что делегацию Ирана в Ираке возглавляет президент Масуд Пезешкиан.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В первый день ударов погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Прощание с убитым Али Хаменеи началось 3 июля в столице Ирана. 8 июля гроб будет находиться на территории Ирака. Погребение состоится 9 июля в городе Мешхед в Иране, где родился Хаменеи.

По данным Press TV, миллионы иранцев простились с аятоллой Хаменеи в Тегеране.

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