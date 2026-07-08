INA: гроб с телом убитого верховного лидера Ирана Хаменеи доставили в Ирак

Гроб с телом верховного лидера Ирана Али Хаменеи доставлен на территорию Ирака, информирует INA.
По данным агентства, специальный борт приземлился в аэропорту города Наджаф.
«Высший комитет по организации похорон объявил о полном завершении логистической и технической подготовки к траурным церемониям в священных для мусульман-шиитов городах Наджаф и Кербела», — говорится в сообщении.
В материале сказано, что делегацию Ирана в Ираке возглавляет президент Масуд Пезешкиан.
В первый день ударов погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
Прощание с убитым Али Хаменеи началось 3 июля в столице Ирана. 8 июля гроб будет находиться на территории Ирака. Погребение состоится 9 июля в городе Мешхед в Иране, где родился Хаменеи.
По данным Press TV, миллионы иранцев простились с аятоллой Хаменеи в Тегеране.