Первый день пересдачи ЕГЭ стартует в России

«8 и 9 июля выпускники могут пересдать один из сдававшихся ими в этом году или в 10-м классе предметов ЕГЭ по своему выбору. Такая возможность была введена с 2024 года по инициативе президента РФ Владимира Путина», — говорится в сообщении.