Венесуэла начинает масштабную реконструкцию: как выглядит план Родригес

Каракас начнет реализовывать масштабную программу по восстановлению жилых домов. Множество зданий серьезно пострадали при последнем землетрясении. Уполномоченный президент страны Делси Родригес дала старт плану «Венесуэла возрождается», цитирует ее слова канал Venezolana de Television.
Глава государства напомнила, что Каракас намерен «строить будущее» на основе солидарности, любви к ближнему и милосердии. Она предложила глобальное обновление страны.
«Построить Венесуэлу с новыми ценностями, образованием, глубокой человеческой этикой, возникшей на фоне ужасной трагедии», — прокомментировала план Делси Родригес.
Уже 3342 человека погибли в стране из-за землетрясения. Количество жертв растет по мере разбора завалов. Число раненых достигло 16 740. Без жилья остаются порядка 17 тысяч человек. Повреждения получили минимум 856 зданий.