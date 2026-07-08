Месси назвал безумием победу сборной Аргентины над египтянами

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Волевая победа футболистов сборной Аргентины над египтянами в матче ⅛ финала чемпионата мира является настоящим безумием и проявлением характера команды. Такое мнение журналистам высказал аргентинский нападающий Лионель Месси, которого признали лучшим игроком встречи.
Ранее ТАСС сообщал, что аргентинцы обыграли команду Египта (3:2) и вышли в ¼ финала турнира. До 79-й минуты аргентинцы уступали в два мяча.
«То, что эта команда сделала сегодня, — безумие, и я очень рад, что люди могут продолжать получать от этого удовольствие, — сказал Месси. — Нам пришлось сильно помучиться, чтобы выйти в следующий раунд, но это чемпионат мира, здесь все очень сложно. Эта команда всегда показывает, что она сражается на полную катушку, независимо от соперника, независимо от матча. И сегодня это еще одно доказательство характера. Я счастлив играть с этой командой».
В четвертьфинале сборная Аргентины, которая является действующим победителем мирового первенства, сыграет против сильнейшего в противостоянии команд Швейцарии и Колумбии.