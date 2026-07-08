Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Месси назвал безумием победу сборной Аргентины над египтянами

До 79-й минуты аргентинцы проигрывали с разницей в два мяча.

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Волевая победа футболистов сборной Аргентины над египтянами в матче ⅛ финала чемпионата мира является настоящим безумием и проявлением характера команды. Такое мнение журналистам высказал аргентинский нападающий Лионель Месси, которого признали лучшим игроком встречи.

Ранее ТАСС сообщал, что аргентинцы обыграли команду Египта (3:2) и вышли в ¼ финала турнира. До 79-й минуты аргентинцы уступали в два мяча.

«То, что эта команда сделала сегодня, — безумие, и я очень рад, что люди могут продолжать получать от этого удовольствие, — сказал Месси. — Нам пришлось сильно помучиться, чтобы выйти в следующий раунд, но это чемпионат мира, здесь все очень сложно. Эта команда всегда показывает, что она сражается на полную катушку, независимо от соперника, независимо от матча. И сегодня это еще одно доказательство характера. Я счастлив играть с этой командой».

В четвертьфинале сборная Аргентины, которая является действующим победителем мирового первенства, сыграет против сильнейшего в противостоянии команд Швейцарии и Колумбии.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые принимают участие 48 команд. Турнир завершится 19 июля.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше