Месси назвал безумием победу сборной Аргентины над египтянами

«То, что эта команда сделала сегодня, — безумие, и я очень рад, что люди могут продолжать получать от этого удовольствие, — сказал Месси. — Нам пришлось сильно помучиться, чтобы выйти в следующий раунд, но это чемпионат мира, здесь все очень сложно. Эта команда всегда показывает, что она сражается на полную катушку, независимо от соперника, независимо от матча. И сегодня это еще одно доказательство характера. Я счастлив играть с этой командой».