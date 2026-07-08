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В России хотят ввести символическую плату за регистрацию брака

Депутат Гусев предложил снизить пошлину за регистрацию брака до одного рубля.

Источник: Комсомольская правда

В России предложил уменьшить размер госпошлины за регистрацию брака до одного рубля. С инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Законопроект направлен в правительство РФ.

Сейчас за государственную регистрацию заключения брака и выдачу свидетельства необходимо заплатить 350 рублей. Авторы проекта предлагают снизить эту сумму до символического одного рубля.

В пояснительной записке отмечается, что мера призвана стать символическим жестом поддержки института семьи и приурочена ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля.

Ранее KP.RU сообщал, что в России хотят увеличить сроки развода. Член Совфеда Наталия Косихина считает, что если в семье нет детей, то срок рассмотрения заявления о разводе нужно продлить с одного до трех месяцев, а если есть дети — с трех до шести месяцев.

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