В России хотят ввести символическую плату за регистрацию брака

В России предложил уменьшить размер госпошлины за регистрацию брака до одного рубля. С инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Гусев. Законопроект направлен в правительство РФ.
Сейчас за государственную регистрацию заключения брака и выдачу свидетельства необходимо заплатить 350 рублей. Авторы проекта предлагают снизить эту сумму до символического одного рубля.
В пояснительной записке отмечается, что мера призвана стать символическим жестом поддержки института семьи и приурочена ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля.
Ранее KP.RU сообщал, что в России хотят увеличить сроки развода. Член Совфеда Наталия Косихина считает, что если в семье нет детей, то срок рассмотрения заявления о разводе нужно продлить с одного до трех месяцев, а если есть дети — с трех до шести месяцев.