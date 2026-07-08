В России хотят ввести символическую плату за регистрацию брака

Ранее KP.RU сообщал, что в России хотят увеличить сроки развода. Член Совфеда Наталия Косихина считает, что если в семье нет детей, то срок рассмотрения заявления о разводе нужно продлить с одного до трех месяцев, а если есть дети — с трех до шести месяцев.