FIFA обсудит допуск российских команд на турниры

Президент FIFA Джанни Инфантино в феврале и сам заявлял телеканалу, что организация «обязана» рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. «Этот запрет ничего не дал, он лишь породил еще больше разочарования и ненависти», — сказал он. Ранее FIFA уже согласилась разрешить юношеской сборной России (до 15 лет) выступить на молодежном чемпионате мира в октябре, который пройдет в Азербайджане.