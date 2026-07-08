В центре Нью-Йорка сохраняют оцепление вокруг поврежденной высотки

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Экстренные службы Нью-Йорка держат оцепленным район вокруг высотного здания, в котором деформировались силовые конструкции, передает корреспондент ТАСС.
Спустя девять часов после первых сообщений об инциденте вторая и третья авеню в центре мегаполиса остаются перекрытыми как для автомобилей, так и для пешеходов. Проход преграждают автомобили полицейских, пожарных и коммунальных служб, а также металлические ограждения.
Ситуация привлекает внимание прохожих. На перекрестке, откуда можно наблюдать поврежденное здание, собрались десятки человек. Обстановка в районе спокойная.
Ранее сообщалось, что несколько балок в здании бывшего офиса фармакологической компании Pfizer, который перестраивают под жилой комплекс, деформировались 7 июля утром, в результате чего произошло частичное разрушение и провисание пяти этажей высотки. Из соседних строений была проведена эвакуация людей. 33-этажное здание располагается в центре мегаполиса в непосредственной близости от штаб-квартиры ООН.