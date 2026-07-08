В центре Нью-Йорка сохраняют оцепление вокруг поврежденной высотки

Спустя девять часов после первых сообщений об инциденте вторая и третья авеню в центре мегаполиса остаются перекрытыми как для автомобилей, так и для пешеходов. Проход преграждают автомобили полицейских, пожарных и коммунальных служб, а также металлические ограждения.