Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Нью-Йорка сохраняют оцепление вокруг поврежденной высотки

Проход преграждают автомобили полицейских, пожарных и коммунальных служб, а также металлические ограждения.

НЬЮ-ЙОРК, 8 июля. /ТАСС/. Экстренные службы Нью-Йорка держат оцепленным район вокруг высотного здания, в котором деформировались силовые конструкции, передает корреспондент ТАСС.

Спустя девять часов после первых сообщений об инциденте вторая и третья авеню в центре мегаполиса остаются перекрытыми как для автомобилей, так и для пешеходов. Проход преграждают автомобили полицейских, пожарных и коммунальных служб, а также металлические ограждения.

Ситуация привлекает внимание прохожих. На перекрестке, откуда можно наблюдать поврежденное здание, собрались десятки человек. Обстановка в районе спокойная.

Ранее сообщалось, что несколько балок в здании бывшего офиса фармакологической компании Pfizer, который перестраивают под жилой комплекс, деформировались 7 июля утром, в результате чего произошло частичное разрушение и провисание пяти этажей высотки. Из соседних строений была проведена эвакуация людей. 33-этажное здание располагается в центре мегаполиса в непосредственной близости от штаб-квартиры ООН.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше