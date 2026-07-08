Около 149 тыс. выпускников планируют пересдать один из предметов ЕГЭ

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Почти 149 тыс. выпускников подали заявления на пересдачу одного из предметов единого государственного экзамена в дополнительные дни — 8 и 9 июля. Это на 6 тыс. больше, чем в 2025 году, когда пересдачу выбрали около 143 тыс. участников, сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.