Около 149 тыс. выпускников планируют пересдать один из предметов ЕГЭ

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Почти 149 тыс. выпускников подали заявления на пересдачу одного из предметов единого государственного экзамена в дополнительные дни — 8 и 9 июля. Это на 6 тыс. больше, чем в 2025 году, когда пересдачу выбрали около 143 тыс. участников, сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.
«В 2026 году заявления на пересдачу одного из предметов подали около 149 тысяч человек. В прошлом году заявления на пересдачу подали около 143 тысяч участников ЕГЭ», — говорится в сообщении.
Возможность пересдать один предмет по выбору была введена с 2024 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. В 2026 году выпускники могли выбрать любой из сданных предметов независимо от набранного количества баллов.