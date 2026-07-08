ФИФА обсудит допуск российских сборных и клубов после решения МОК

ФИФА планирует обсудить возможность возвращения российских футбольных клубов и сборных к международным соревнованиям после того, как получит рекомендации от Международного олимпийского комитета (МОК) относительно отмены санкций в отношении российских спортсменов. Об этом сообщил журналист Роб Харрис на своей официальной странице в соцсети X*.
Накануне МОК принял решение о восстановлении членства Олимпийского комитета России и рекомендовал отменить действующие ограничения для российских спортсменов.
«ФИФА была проинформирована о решении МОК. Организация проанализирует его, прежде чем принимать решение о дальнейших шагах в координации с соответствующими заинтересованными сторонами», — говорится в заявлении ФИФА.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение МОК отменить приостановку деятельности Олимпийского комитета России, заявила, что «здравый смысл победил».
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.