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ФИФА обсудит допуск российских сборных и клубов после решения МОК

ФИФА обсудит возможность возвращения российских футбольных клубов и сборных к международным соревнованиям.

Источник: Аргументы и факты

ФИФА планирует обсудить возможность возвращения российских футбольных клубов и сборных к международным соревнованиям после того, как получит рекомендации от Международного олимпийского комитета (МОК) относительно отмены санкций в отношении российских спортсменов. Об этом сообщил журналист Роб Харрис на своей официальной странице в соцсети X*.

Накануне МОК принял решение о восстановлении членства Олимпийского комитета России и рекомендовал отменить действующие ограничения для российских спортсменов.

«ФИФА была проинформирована о решении МОК. Организация проанализирует его, прежде чем принимать решение о дальнейших шагах в координации с соответствующими заинтересованными сторонами», — говорится в заявлении ФИФА.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение МОК отменить приостановку деятельности Олимпийского комитета России, заявила, что «здравый смысл победил».

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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