ФИФА обсудит допуск российских сборных и клубов после решения МОК

ФИФА планирует обсудить возможность возвращения российских футбольных клубов и сборных к международным соревнованиям после того, как получит рекомендации от Международного олимпийского комитета (МОК) относительно отмены санкций в отношении российских спортсменов. Об этом сообщил журналист Роб Харрис на своей официальной странице в соцсети X*.