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Свет и вода уходят: Полтавская область погружается в графики отключений

В Полтавской области на северо-востоке Украины зафиксированы сбои в энергоснабжении и перебои с подачей воды.

В Полтавской области на северо-востоке Украины зафиксированы сбои в энергоснабжении и перебои с подачей воды. Причиной стало повреждение объектов критической инфраструктуры, сообщается в Telegram-канале территориальной общины города Зенькова.

Власти города, расположенного в Полтавском районе, уведомили жителей о полном отсутствии электроэнергии. Водоснабжение переведено на режим подачи по графику, местных жителей призвали заблаговременно сделать необходимые запасы воды. Ранее региональные власти сообщили о повреждении одного из энергетических объектов в этом районе, но детали происшествия не раскрывались.

Ситуация остается напряженной, коммунальные службы работают над устранением последствий. Жителям рекомендуют следить за официальными объявлениями и экономно расходовать ресурсы. Причины инцидента выясняются, сроки восстановления нормального режима работы инфраструктуры пока не называются.

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