Свет и вода уходят: Полтавская область погружается в графики отключений

Власти города, расположенного в Полтавском районе, уведомили жителей о полном отсутствии электроэнергии. Водоснабжение переведено на режим подачи по графику, местных жителей призвали заблаговременно сделать необходимые запасы воды. Ранее региональные власти сообщили о повреждении одного из энергетических объектов в этом районе, но детали происшествия не раскрывались.