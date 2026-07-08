Соединенные Штаты возобновили удары по Ирану

Силы Соединенных Штатов начали серию мощных ударов по Ирану. Об этом во вторник, 7 июля, сообщило центральное командование Пентагона.
— Силы центрального командования начали серию мощных ударов против Ирана, — написало командование в социальной сети Х.
По итогам нескольких раундов конфликта Ирана и США Тегеран скорее остался в плюсе, в отличие от Вашингтона. Такое 7 июля высказал политолог Евгений Минченко. Он отметил, что атака на исламскую республику была ошибкой американского президента Дональда Трампа.
По его словам, дальнейшее развитие событий на Ближнем Востоке будет зависеть от позиции Израиля, потому что власти страны не торопятся помогать Трампу соблюсти заключенные с Ираном соглашения.
30 июня спикер парламента Ирана и руководитель переговорной группы по диалогу с США Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран может возобновить боевые действия в случае, если Вашингтон не станет выполнять условия подписанного между сторонами меморандума. Он отметил, что Иран заинтересован в реализации конкретных положений меморандума на практике и не намерен переходить к переговорам о ядерной программе без их исполнения.