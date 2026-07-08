Соединенные Штаты возобновили удары по Ирану

30 июня спикер парламента Ирана и руководитель переговорной группы по диалогу с США Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран может возобновить боевые действия в случае, если Вашингтон не станет выполнять условия подписанного между сторонами меморандума. Он отметил, что Иран заинтересован в реализации конкретных положений меморандума на практике и не намерен переходить к переговорам о ядерной программе без их исполнения.