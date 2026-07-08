Раскрыто, почему Ермолаев мог стать целью покушения: в деле замешана СБУ

«Ермолаев собирался устроить серьезную пресс-конференцию, в которой планировал рассказать про коррупцию на Украине высших должностных лиц, в том числе связанных с кол-центрами. А это как раз сфера деятельности, которую крышует СБУ», — сказал он для ТАСС.