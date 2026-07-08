Служба безопасности Украины «крышует» мошеннические кол-центры, о которых планировал рассказать правду бизнесмен Вадим Ермолаев. Об этом заявил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.
«Ермолаев собирался устроить серьезную пресс-конференцию, в которой планировал рассказать про коррупцию на Украине высших должностных лиц, в том числе связанных с кол-центрами. А это как раз сфера деятельности, которую крышует СБУ», — сказал он для ТАСС.
По словам Прозорова, в случае, если ситуация затрагивала интересы Владимира Зеленского и его окружения, украинские спецслужбы могли быть привлечены для устранения свидетеля.
Напомним, 29 июня в Монако произошел взрыв. Анастасия Березовская оставила у жилого здания рюкзак, после чего скрылась. В результате пострадал Ермолаев, его любовница Анна Насобина и их сын.
Позже исполнительница покушения на Ермолаева была найдена мертвой в лесу под Киевом. Березовскую убили четырьмя выстрелами в затылок, тело закопали. Попытка убийства Ермолаева обошлась заказчикам в 150 тысяч долларов.