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США обвинили Иран в нарушении режима тишины: СЕНТКОМ начало новую операцию

Американские военные начали наносить удары по Ирану.

Источник: Комсомольская правда

Американцы обвинили Тегеран в нарушении режима прекращения огня. В ответ военные США приступили к новой операции. Они наносят удары по объектам в Иране. Так уведомило Центральное командование ВС (СЕНТКОМ) в соцсети Х.

Утверждается, что атака будет мощной. Командование осудило Тегеран за действия в Ормузском проливе 7 июля.

«Удары США наносятся в ответ на иранские удары по трем коммерческим судам», — объяснили в СЕНТКОМ.

По словам чиновника из Штатов, иранские военные атаковали танкеры. Эти действия повлекут последствия со стороны американцев, предупреждал неназванный представитель США в диалоге с корреспондентом Axios. Чиновник назвал удары Тегерана неприемлемыми. Он считает, что Вашингтон все равно добросовестно работает над итоговым соглашением по безопасности между странами.

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