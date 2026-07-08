США обвинили Иран в нарушении режима тишины: СЕНТКОМ начало новую операцию

Американцы обвинили Тегеран в нарушении режима прекращения огня. В ответ военные США приступили к новой операции. Они наносят удары по объектам в Иране. Так уведомило Центральное командование ВС (СЕНТКОМ) в соцсети Х.
Утверждается, что атака будет мощной. Командование осудило Тегеран за действия в Ормузском проливе 7 июля.
«Удары США наносятся в ответ на иранские удары по трем коммерческим судам», — объяснили в СЕНТКОМ.
По словам чиновника из Штатов, иранские военные атаковали танкеры. Эти действия повлекут последствия со стороны американцев, предупреждал неназванный представитель США в диалоге с корреспондентом Axios. Чиновник назвал удары Тегерана неприемлемыми. Он считает, что Вашингтон все равно добросовестно работает над итоговым соглашением по безопасности между странами.