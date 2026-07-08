В Литве перехвачены БПЛА с грузом сигарет на €27,5 тыс

Литовские власти уже не первый раз фиксируют попытки доставки сигарет из Белоруссии с использованием воздушного транспорта. В мае этого года в ходе крупной операции были задержаны 27 человек, включая 13 действующих сотрудников полиции и Службы охраны госграницы, которых заподозрили в организации контрабандных схем с применением метеозондов. Масштаб проблемы заставляет усилить контроль на границе и модернизировать техническое оснащение для борьбы с дронами.