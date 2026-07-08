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В Литве перехвачены БПЛА с грузом сигарет на €27,5 тыс

Литовские пограничники задержали четыре беспилотника, следовавших из Белоруссии с крупной партией контрабандных сигарет.

Литовские пограничники задержали четыре беспилотника, следовавших из Белоруссии с крупной партией контрабандных сигарет. Инцидент произошел в ночь на 3 июля вблизи города Друскининкай, примерно в километре от государственной границы, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы.

Пограничники услышали характерный шум дронов, после чего технические средства зафиксировали движущиеся к границе объекты. С помощью антидронового оборудования все четыре аппарата удалось принудительно посадить. На их борту обнаружено почти пять тысяч пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. Общая стоимость изъятого груза, по оценке ведомства, превышает 27,5 тысячи евро.

Как отметили в погранслужбе, случай одновременного перехвата сразу четырех дронов в одной точке стал первым в практике. В отношении контрабандистов возбуждено досудебное расследование по факту незаконного оборота подакцизных товаров.

Литовские власти уже не первый раз фиксируют попытки доставки сигарет из Белоруссии с использованием воздушного транспорта. В мае этого года в ходе крупной операции были задержаны 27 человек, включая 13 действующих сотрудников полиции и Службы охраны госграницы, которых заподозрили в организации контрабандных схем с применением метеозондов. Масштаб проблемы заставляет усилить контроль на границе и модернизировать техническое оснащение для борьбы с дронами.

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