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Пентагон: ВС США начали серию мощных ударов по территории Ирана

Военные Соединённых Штатов начали серию ответных мощных ударов по территории Ирана, прогремели взрывы, информирует CENTCOM.

Источник: Аргументы и факты

Военные Соединённых Штатов начали серию мощных ударов по территории Ирана, информирует CENTCOM.

В Центральном командовании ВС США уточнили, что речь идёт об ответе на атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе.

«Силы центрального командования начали серию мощных ударов против Ирана», — говорится в сообщении.

По информации СМИ, взрывы прогремели в городах Сирик, Бендер-Аббас и на острове Кешм.

В июне Соединённые Штаты и Иран подтвердили завершение работы над меморандумом, он был подписан дистанционно. В Бюргенштоке в Швейцарии состоялись переговоры, где США и Иран согласовали дорожную карту по разработке мирного соглашения.

По словам спикера парламента Ирана Мохаммад-Багера Галибафа, Тегеран готов к боевым действиям, если Соединённые Штаты не захотят выполнять взятые на себя обязательства.

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