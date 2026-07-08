С 13 июля курс доллара отреагирует на снижение валютных закупок. Что будет с рублём на следующей неделе?

Ключевым фактором, влияющим на динамику рубля, является снижение продажи валютной выручки экспортёрами, а также сохраняющаяся высокая ключевая ставка. Отдельно стоит отметить операции Минфина и Банка России: с 7 июля по 6 августа Минфин в рамках бюджетного правила будет покупать валюту на 5,4 млрд рублей в день, что почти вдвое меньше, чем в предыдущем периоде (9,9 млрд в день). При этом ЦБ с 1 по 6 июля продавал валюту на 9,34 млрд рублей в день в рамках зеркалирования трат из ФНБ, а с 7 июля по 6 августа объём ежедневных нетто-покупок валюты и золота со стороны регулятора сократится до 4,82 млрд рублей, что сопоставимо с показателем с 5 по 30 июня (5,29 млрд в день). Так охарактеризовал обстановку на валютном рынке аналитик ООО «Цифра брокер» Дмитрий Вишневский.