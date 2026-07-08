Десятки тысяч гектаров охвачены огнем в Южной Европе: люди покидают свои дома

Тысячи жителей стран Южной Европы вынуждены покидать свои дома из-за масштабных лесных пожаров. Об этом сообщает The Guardian.
Пожарные продолжают борьбу с возгораниями, которые распространились почти на 20 тысяч гектаров в Португалии, Испании, Франции и Греции. Во французских Пиренеях из-за угрозы распространения огня были эвакуированы более 10 тысяч человек.
Пожары вспыхнули на фоне аномальной жары, установившей температурные рекорды в ряде стран Западной Европы. Из-за экстремальных погодных условий власти ограничили доступ зрителей на один из этапов велогонки «Тур де Франс».
Ранее KP.RU сообщал, что за неделю экстремальной жары в Европе зафиксировали свыше 1,3 тысячи преждевременных смертей. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус уточнил, что последствия солнечного удара часто проявляются не сразу, из-за чего эту угрозу нередко недооценивают.