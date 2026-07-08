Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десятки тысяч гектаров охвачены огнем в Южной Европе: люди покидают свои дома

Тысячи жителей покидают дома из-за крупнейших пожаров в Южной Европе.

Источник: Комсомольская правда

Тысячи жителей стран Южной Европы вынуждены покидать свои дома из-за масштабных лесных пожаров. Об этом сообщает The Guardian.

Пожарные продолжают борьбу с возгораниями, которые распространились почти на 20 тысяч гектаров в Португалии, Испании, Франции и Греции. Во французских Пиренеях из-за угрозы распространения огня были эвакуированы более 10 тысяч человек.

Пожары вспыхнули на фоне аномальной жары, установившей температурные рекорды в ряде стран Западной Европы. Из-за экстремальных погодных условий власти ограничили доступ зрителей на один из этапов велогонки «Тур де Франс».

Ранее KP.RU сообщал, что за неделю экстремальной жары в Европе зафиксировали свыше 1,3 тысячи преждевременных смертей. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус уточнил, что последствия солнечного удара часто проявляются не сразу, из-за чего эту угрозу нередко недооценивают.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше