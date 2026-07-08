Джокович в восьмой раз подряд вышел в полуфинал Уимблдона

Для Джоковича это будет восьмой полуфинал Уимблдона подряд. В последний раз он не доходил до этой стадии в 2017 году, когда снялся по ходу второго сета четвертьфинальной встречи с чехом Томашом Бердыхом. С того момента серб четыре раза завоевал трофей (2018, 2019, 2021, 2022), дважды уступил в финале (2023, 2024) и один раз проиграл в полуфинале (2025). В 2020 году Уимблдон не проводился из-за пандемии коронавируса.