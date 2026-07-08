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Джокович в восьмой раз подряд вышел в полуфинал Уимблдона

Серб победил в четвертьфинале канадца Феликса Оже-Альяссима.

ЛОНДОН, 8 июля. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинальном матче Уимблдона. Турнир проходит в Лондоне.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (12:10), 3:6, 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (10:4) в пользу Джоковича, имеющего 7-й номер посева. Оже-Альяссим был посеян на турнире под 3-м номером. В полуфинале серб сыграет с действующим победителем турнира итальянцем Янником Синнером (1-й номер посева).

Для Джоковича это будет восьмой полуфинал Уимблдона подряд. В последний раз он не доходил до этой стадии в 2017 году, когда снялся по ходу второго сета четвертьфинальной встречи с чехом Томашом Бердыхом. С того момента серб четыре раза завоевал трофей (2018, 2019, 2021, 2022), дважды уступил в финале (2023, 2024) и один раз проиграл в полуфинале (2025). В 2020 году Уимблдон не проводился из-за пандемии коронавируса.

Джоковичу 39 лет, он занимает 8-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Серб выиграл 101 турнир под эгидой организации в одиночном разряде, включая 24 победы на турнирах Большого шлема — рекорд в мужском одиночном разряде. Спортсмен является победителем Олимпийских игр (2024), бронзовым призером Олимпиады (2008) и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Сербу принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель (428) в качестве первой ракетки мира.

Оже-Альяссиму 25 лет, он располагается на 4-й позиции мирового рейтинга. На его счету 9 титулов ATP в одиночном разряде. Канадский теннисист дважды доходил до полуфинала на турнирах Большого шлема — оба раза на Открытом чемпионате США (2021, 2025). Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2024 года в смешанном разряде.

Уимблдон — третий в сезоне турнир Большого шлема. Состязание проходит на травяном покрытии и завершится 12 июля. Призовой фонд турнира составил 64,2 млн фунтов стерлингов.

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