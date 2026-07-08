Актриса Светлана Иванова опубликовала фото старшей дочери

Актриса Светлана Иванова разместила на своей странице в социальной сети фотографию своей старшей дочери.
На снимке 14‑летняя Полина запечатлена во время речной прогулки на теплоходе: она позировала на фоне живописного пейзажа. Девочка игриво улыбалась с наклеенной на лоб черной звездочкой.
У артистки двое детей от режиссера Джаника Файзиева: старшая Полина и восьмилетняя Мира. Будущие супруги познакомились на съемочной площадке фильма «Август. Восьмого», но широкая публика узнала о их романе лишь спустя четыре года.
На днях актриса и певица Анастасия Задорожная показала на своей странице в соцсети фото дочери, которая проживает с ней в Соединенных Штатах Америки. Артистка позировала, прижавшись к дочери Александре.
Недавно 86-летний актер Эммануил Виторган вышел в свет с семьей — женой Ириной Млодик и двумя дочерьми. Однако пользователи Сети раскритиковали образы детей, приуроченные ко Дню бакинца. Шестилетняя Этель и восьмилетняя Клара позировали перед камерами вместе с родителями.